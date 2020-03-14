  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Güney Kıbrıs'ta 5 yeni vaka, Kıbrıs'ın tümünde vaka sayısı 31

» »
Güney Kıbrıs'ta 5 yeni vaka, Kıbrıs'ın tümünde vaka sayısı 31
Güney Kıbrıs'ta 5 yeni vaka, Kıbrıs'ın tümünde vaka sayısı 31

Güney Kıbrıs'ta  5 yeni coronavirüs (Covid-19) sonucu daha çıktı. Böylece, ada genelinde vaka sayısı 31 oldu. Güney Kıbrıs'ta  26 vakaya ulaşılırken Kuzey Kıbrıs'ta vaka sayısı 5.

Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki beş kişinin de koronavirüs için pozitif test ettiğini açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 15 Mart - 30 Mart tarihleri ​​arasında geçerli olmak üzere, tüm Kıbrıslılara kesinlikle zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini öneren yeni bir seyahat danışma belgesi yayınladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahkemelerdeki tüm davalar ertelendi14 Mart 2020 Cumartesi 21:03
  • Bakanlar Kurulu'ndan Yeni 29 karar! İşte alınan kararlar14 Mart 2020 Cumartesi 20:57
  • Arıklı: Hükümet olağanüstü hal ilan etmeden başarılı olamaz14 Mart 2020 Cumartesi 17:10
  • 680 mahkum cezaevinde açlık grevinde14 Mart 2020 Cumartesi 15:53
  • Bakanlar Kurulu bugün öğle saatlerinde yeniden toplandı14 Mart 2020 Cumartesi 15:32
  • Din İşleri Başkanlığı: “toplu ibadetler yapılmayacak”14 Mart 2020 Cumartesi 15:13
  • Bakanlar kurulu kararları yayınlandı, özel sektörde kapatılan iş yeri çalışanlarına yarı maaş14 Mart 2020 Cumartesi 15:04
  • Lemar 5+1 bedava kampanyasını bitirdi, ürün alımına 3 adet sınırı getirdi!14 Mart 2020 Cumartesi 14:49
  • Cezaevinde bazı mahkumlar açlık grevi başlattı14 Mart 2020 Cumartesi 14:38
  • Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hükümetin aldığı kararların uygulanmasını istedi14 Mart 2020 Cumartesi 14:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti