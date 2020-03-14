Güney Kıbrıs'ta 5 yeni vaka, Kıbrıs'ın tümünde vaka sayısı 31

Güney Kıbrıs'ta 5 yeni coronavirüs (Covid-19) sonucu daha çıktı. Böylece, ada genelinde vaka sayısı 31 oldu. Güney Kıbrıs'ta 26 vakaya ulaşılırken Kuzey Kıbrıs'ta vaka sayısı 5.



Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki beş kişinin de koronavirüs için pozitif test ettiğini açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 15 Mart - 30 Mart tarihleri ​​arasında geçerli olmak üzere, tüm Kıbrıslılara kesinlikle zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini öneren yeni bir seyahat danışma belgesi yayınladı.