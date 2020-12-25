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Güney Kıbrıs'ta 50 vaka 2 ölüm
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25.12.2020 19:43
Güney Kıbrıs'ta 50 vaka 2 ölüm
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 50 yeni pozitif vaka saptandı,2 kişi hayatını kaybetti
Etiketler:
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