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Güney Kıbrıs’ta 51 hasta entübe edildi

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Güney Kıbrıs’ta 51 hastanın entübe halde tedavi gördüğü bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta 51 hasta entübe edildi

Güney Kıbrıs’ta 51 hastanın entübe halde tedavi gördüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, referans hastanesinde koronavirüs tedavisi gören hastaların yüzde 89’unun aşısız olduğunu ve aşısız hastaların, yoğun bakım servisleri için büyük baskı oluşturduğunu yazdı.

Haberde, şu anda hastanede tedavi gören en genç hastanın 32, en yaşlı hastanın da 92 yaşında olduğu belirtildi.

Gazete, Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilerde, 54 bin 249 test sonucunda 484 yeni vaka tespit edildiğini, 5 kişinin de hayatını kaybettiğini yazdı.

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