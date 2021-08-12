Güney Kıbrıs’ta 51 Hasta Entübe Halde Tedavi Görüyor

Güney Kıbrıs’ta 51 hastanın entübe halde tedavi gördüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, referans hastanesinde koronavirüs tedavisi gören hastaların yüzde 89’unun aşısız olduğunu ve aşısız hastaların, yoğun bakım servisleri için büyük baskı oluşturduğunu yazdı.

Haberde, şu anda hastanede tedavi gören en genç hastanın 32, en yaşlı hastanın da 92 yaşında olduğu belirtildi.

Gazete, Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilerde, 54 bin 249 test sonucunda 484 yeni vaka tespit edildiğini, 5 kişinin de hayatını kaybettiğini yazdı.