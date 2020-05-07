Güney Kıbrıs'ta 6 yeni vaka daha! Toplam vaka sayısı 889

Güney Kıbrıs'ta bugün 6 yeni korona virüs vakası tespit edildi.
Rum haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre Güney Kıbrıs’ta korona virüs vakalarının toplam sayısı 889'a yükselirken korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21.
Güney Kıbrıs'ta bugün 6 yeni korona virüs vakası tespit edildi.
Rum haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre Güney Kıbrıs’ta korona virüs vakalarının toplam sayısı 889'a yükselirken korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.