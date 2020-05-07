  • BIST 98.399
  • Altın 390,897
  • Dolar 7,1338
  • Euro 7,6971
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Güney Kıbrıs'ta 6 yeni vaka daha! Toplam vaka sayısı 889

» »
Güney Kıbrıs'ta 6 yeni vaka daha! Toplam vaka sayısı 889
Güney Kıbrıs'ta 6 yeni vaka daha! Toplam vaka sayısı 889

Güney Kıbrıs'ta bugün 6 yeni korona virüs vakası tespit edildi.

Rum haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre Güney Kıbrıs’ta korona virüs vakalarının toplam sayısı 889'a yükselirken korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Prof Leontios Kostrikis "Virüsü yok etmemiz zaman meselesi"06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:01
  • RUM Maliye Bakanı: “kendi başımızın çaresine bakalım”06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:00
  • “Salgın sondaj planlarını da öldürdü”06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:44
  • G-3 Tüfeği İle Cinayet06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:31
  • Avrupa Komisyonu Maraş Konusunda Kendini Tekrar Etti06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:21
  • Güney Kıbrıs'ta Kardeşini Vuran Genç Tutuklandı06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:40
  • Diyalog tv’nin kapatılması Rum basınında...05 Mayıs 2020 Salı 18:31
  • DİKO Basın Bürosu Müdürü Yeorgiu, maaş kesintisine karşı çıktı, görevden alındı05 Mayıs 2020 Salı 14:12
  • Güney Kıbrıs’ta Tedbirlerin Hafifletilmesinin İlk Gününde Trafik Arttı, İnsanlar Mağazalara ve Sahillere Akın Etti05 Mayıs 2020 Salı 11:29
  • Geçiş kapılarının açılması konusunda “derin sessizlik”05 Mayıs 2020 Salı 11:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti