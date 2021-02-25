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Güney Kıbrıs’ta 64 bin kişi aşılandı

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Güney Kıbrıs’ın Korona virüse karşı mücadele çerçevesinde yürütülen aşılama çalışmalarında AB’de ilk sıralarda yer aldığı, 23 Şubat tarihine kadarki sürede aşılananların toplam sayısının 64 bini geçtiği bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta 64 bin kişi aşılandı

Güney Kıbrıs’ın Korona virüse karşı mücadele çerçevesinde yürütülen aşılama çalışmalarında AB’de ilk sıralarda yer aldığı, 23 Şubat tarihine kadarki sürede aşılananların toplam sayısının 64 bini geçtiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın Korona virüse karşı aşılama işleminde AB ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldığının ve 23 Şubat 2021 tarihine kadar aşılanmış olanların sayısının 64 bin 562 olduğunun duyurulduğunu yazdılar.

Habere göre, 64 bin 562 kişiden 44 bin 239’u aşının ilk dozunu olurken, 20 bin 323 kişi ise ikinci dozu da olarak aşı işlemini tamamladı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın, sağlık çalışanlarının yüzde 80’ini aşılayarak AB içerisinde belirlenen bu hedefe ulaşan ilk ülkelerden biri olduğunu belirtirken, riskli grupların aşılanmasında da birçok AB ülkesinden önde olunduğunu aktardı.

ÖNLEMLERİN DENETLENMESİ İÇİN İŞSİZLER ARASINDAN DENETMENLER ALINACAK

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta Korona virüsün önlenmesi çerçevesinde uygulamaya konan önlemlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla, kayıtlı işsizlerden işe alımlar gerçekleştirileceğini yazdı.

Habere göre, Rum Çalışma Bakanlığı, Korona virüs önlemlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesinde görevlendirilmek üzere, kayıtlı bulunan ve kriterlere uyan işsizler arasından 260 kişiye, aylık bin Euro maaşla üç ay hizmet alımında bulunacak.

Gazete, işe alınacak kişilerin sözleşmelerinin üç ay sonra biteceğini ancak duruma göre üç ay daha uzatmaya gidilebileceğini de vurguladı.

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