Güney Kıbrıs'ta 665 yeni vaka! 2 Ölüm!

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 13 bin 495 test sonucunda 665 yeni pozitif vaka tespit edildi. 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 24 bin 639’a ulaştı.

Güney Kıbrıs’ta coronavirüs tedavisi gören biri 88 yaşında, diğeri 73 yaşında 2 erkek hasta daha hayatını kaybetti. Güney’de covid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı 133’e yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta 180 covid-19 hastasının tedavi gördüğü 5hastanın kritik durumda olduğu ve 20 hastanın ise entübe durumda olduğu açıklandı.