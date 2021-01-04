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SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

Güney Kıbrıs'ta 665 yeni vaka! 2 Ölüm!

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Güney Kıbrıs'ta 665 yeni vaka! 2 Ölüm!
Güney Kıbrıs'ta 665 yeni vaka! 2 Ölüm!

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 13 bin 495 test sonucunda 665 yeni pozitif vaka tespit edildi. 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 24 bin 639’a ulaştı.

Güney Kıbrıs’ta coronavirüs tedavisi gören biri 88 yaşında, diğeri 73 yaşında 2 erkek hasta daha hayatını kaybetti. Güney’de covid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı 133’e yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta 180 covid-19 hastasının tedavi gördüğü 5hastanın kritik durumda olduğu ve 20 hastanın ise entübe durumda olduğu açıklandı.

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