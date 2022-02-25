Güney Kıbrıs'ta 7 ölüm, 1826 yeni vaka

Rum Sağlık bakanlığı bugün 113.253 test yapıldığını ve 1.826 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu
Bakanlık açıklamasında 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti.
Devlet hastanelerinde virüse yakalanan 34'ü ağır 155 kişi var
Rum Sağlık bakanlığı bugün 113.253 test yapıldığını ve 1.826 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu
Bakanlık açıklamasında 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti.
Devlet hastanelerinde virüse yakalanan 34'ü ağır 155 kişi var
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