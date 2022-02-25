  • BIST 1.952,40
  • Altın 837.562
  • Dolar 13.7956
  • Euro 15.5559
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Güney Kıbrıs'ta 7 ölüm, 1826 yeni vaka

» »
Güney Kıbrıs'ta 7 ölüm, 1826 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 7 ölüm, 1826 yeni vaka

Rum Sağlık bakanlığı bugün 113.253 test yapıldığını ve 1.826 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu

Bakanlık açıklamasında 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti.

Devlet hastanelerinde virüse yakalanan 34'ü ağır 155 kişi var

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BAE İle Toplu Stratejik İş Birliği Anlaşması İmzalandı25 Şubat 2022 Cuma 16:08
  • Rum Enerji Bakanlığından “Terminal Gecikmeyecek” Açıklaması25 Şubat 2022 Cuma 15:57
  • Rum Meclisi'nden Rusya'ya kınama25 Şubat 2022 Cuma 11:46
  • Lavrov’un KKTC Açıklaması Rum Hükümetinden Tepki Aldı25 Şubat 2022 Cuma 11:31
  • Rum Enerji Bakanlığından “Terminal Gecikmeyecek” Açıklaması24 Şubat 2022 Perşembe 19:27
  • Yol Eksikliği Kıbrıs Türk Arazilerinin Kullanımını Engelliyor24 Şubat 2022 Perşembe 19:14
  • Rum İçişleri Bakanı Nuris Rusya-Ukrayna Krizinden Endişeli24 Şubat 2022 Perşembe 18:58
  • Purnara’daki Kampa Mülteci Akışı Sürüyor24 Şubat 2022 Perşembe 18:45
  • Rum Savunma Bakanı Birleşik Arap Emirliklerinde Temaslarda Bulundu24 Şubat 2022 Perşembe 18:21
  • Rum Kesiminden BM’ye Mektup24 Şubat 2022 Perşembe 18:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti