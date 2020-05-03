Güney Kıbrıs'ta 7 yeni vaka!

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan bin 731 test sonucunda 7 yeni pozitif vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 864’e yükseldi.

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı, bugün 7 yeni vakanın tespit edildiğini açıklayarak, toplam vaka sayısının 864’e ulaştığını belirtti.

İki vakanın Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi edildiği kaydedildi.

Doktorlar, tüm hastaların durumunun stabil olduğunu aktardı.

Virüs için yapılan test sonuçları negatif çıkarsa, bir kişinin günün ilerleyen saatlerinde hastaneden çıkarılmasının planlandığı belirtildi.