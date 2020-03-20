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Güney Kıbrıs'ta 8 yeni vaka: Yarısı sağlık çalışanı

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Güney Kıbrıs'ta 8 yeni vaka: Yarısı sağlık çalışanı
Güney Kıbrıs'ta 8 yeni vaka: Yarısı sağlık çalışanı

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, bugün güneyde 8 yeni vaka ortaya çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, sekiz yeni koronavirüs vakasının ortaya çıktığını ve bunların yarısının sağlık profesyonelleri olduğunu söyledi.

Sekiz yeni onaylanmış vakadan üçünün Baf Hastanesinde çalıştığını, birinin Limasol Hastanesi’nde çalıştığını, diğerinin ise Limasol hastanesinde doktor veya hemşire olmayan bir çalışan olduğunu kaydetti.

Tespit edilen vakalardan kalan 3 kişinin ise covid-19 testi pozitif çıkan kişilerle temas halinde olan kişiler olduğunu kaydetti.

Ortaya çıkan vaka sayısı ile güneyde toplam pozitif vaka sayısı 72 oldu. Kıbrıs genelinde pozitif vaka sayısı ise, 105 oldu.

Kıbrıs’ın güneyi: 72

Kıbrıs’ın kuzeyi: 30

Üsler Bölgesi: 3

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