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Güney Kıbrıs'ta 9 yeni Corona Virüs vakası

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Vaka sayısı 81 oldu
Güney Kıbrıs'ta 9 yeni Corona Virüs vakası

Güney Kıbrıs'ta  yapılan açıklama ile ülkede 9 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamanın ardından güneyde toplam vaka sayısı 81’e yükseldi.

"Kıbrıs Cumhuriyeti" Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs’ın güneyinde bugün 9 yeni koronavirüs vakasının ortaya çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün tespit edilen 9 vakada 3 kişinin pozitif vaka ile temas ettiği, 1 kişinin bir havayollarında çalışan bir görevli olduğu, 1 kişinin Baf Hastanesi’nde çalıştığı ve 4 kişinin ise yurt dışından gelmiş olduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, toplamda 13 vakanın Mağusa Hastanesi’nde tedavi altında olduğunu, bunların 3’ünün durumun ağır olmasına rağmen stabil bir durumda olduklarını, bir kişinin ise Lefkoşa Hastanesi’nde tedavi altında olduğu belirtildi.

 

Açıklanan son rakamlar sonrasında Kıbrıs genelinde rakamlar şöyle oldu:

Kıbrıs’ın kuzeyi: 34 vaka (3 taburcu)

Kıbrıs’ın güneyi: 81 vaka (5 taburcu)

Üsler Bölgesi: 3 vaka

Toplam: 118 vaka (8 taburcu)

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