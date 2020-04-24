Güney Kıbrıs’ta 9 yeni vaka, 1 ölüm

Güney Kıbrıs’ta bugün 9 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildi. Güney’de toplam vaka sayısı 804'e yükselirken, bugün 1 kişi de korona virüs salgınından nedeniyle hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Güney Kıbrıs’ta bugün 9 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildi. Güney’de toplam vaka sayısı 804'e yükselirken, bugün 1 kişi de korona virüs salgınından nedeniyle hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
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