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Güney Kıbrıs'ta 907 vaka (rekor), 4ölü...

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Güney Kıbrıs'ta 907 vaka (rekor), 4 ölü...
Güney Kıbrıs'ta 907 vaka (rekor), 4ölü...

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 907 yeni vaka tespit edilirken, 4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs'ta  Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 117'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 21 bin 315’e ulaştı.

Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 21 bin 315’e ulaştı.

Güney Kıbrıs’ta coronavirüs tedavisi gören biri 82, diğeri 84 yaşındaki 2 erkek hasta ve biri 83, diğeri 88 yaşında 2 kadın hasta toplamda 4 hasta daha hayatını kaybetti. Güney’de covid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı 117’ye yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta 154 covid-19 hastasının tedavi gördüğü 42 hastanın kritik durumda olduğu ve 17 hastanın ise entübe durumda olduğu açıklandı.

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