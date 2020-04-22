Güney Kıbrıs'ta 95 oktan benzin fiyatı 1,25 Euro'dan 0,95'e düştü

Koronavirüs salgını öncesi 95 oktan benzinin 1,25 Euro olduğu güney Kıbrıs’ta benzin fiyatlarında yaklaşık 30 cent indirim meydana geldi.
Güney Kıbrıs’ta şu anki 95 oktan fiyatının 0,95 ile 0,99 arasında olduğu öğrenildi.
Koronavirüs salgını öncesi 95 oktan benzinin 1,25 Euro olduğu güney Kıbrıs’ta benzin fiyatlarında yaklaşık 30 cent indirim meydana geldi.
Güney Kıbrıs’ta şu anki 95 oktan fiyatının 0,95 ile 0,99 arasında olduğu öğrenildi.
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