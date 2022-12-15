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Güney Kıbrıs’ta AİK için bakanlar devrede… Kusios’tan açıklama

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Rum Elektrik İdaresi (AİK) çalışanlarının örgütlü olduğu sendikaların, Güney Kıbrıs Çalışma Bakanı Kiriakos Kusios’un çabalarının akabinde toplanarak grev kararını askıya almasının, toplum arasında ve işletmelerde rahatlamaya neden olduğu haber verildi.
Güney Kıbrıs’ta AİK için bakanlar devrede… Kusios’tan açıklama

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, konuyla ilgili olarak gazeteye açıklamada bulunan Çalışma Bakanı Kiriakos Kusios, Rum hükümetinin ilkesinin problemlerin diyalog yoluyla çözüldüğü veya çözülebileceği şeklinde olduğunu belirtti.

Kusios, bu yüzden, elzem servislerdeki grevlerle ilgili yasal düzenleme yapılmasının Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirilmediğini sözlerine ekledi.

Politis gazetesinde yer alan haberde ise, yapılacak istişareler sırasında masaya konacak konular arasında, AİK çalışanlarının örgütlü olduğu sendikaların yeni iş pozisyonları açılması talebi haricinde, AİK’in yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımda bulunma konusunda sergilediği zorluklar ve AİK’in Dikelya’daki elektrik santralinin daha çevre dostu ünitelerle düzeyinin yükseltilmesi olduğu ifade edildi.

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