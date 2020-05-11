Güney Kıbrıs'ta aile dramı! Kimlikte o kısmı boş bıraktılar

DHA'nın haberine göre, 17 yıldır Güney Kıbrıs'ta yaşayan Erkan Bozkurt (32), Pani (36) adında bir Rum ile evlendi. Rum yönetimi, Bozkurt Türk olduğu için çocuklarının kimliğinde 'baba adı' ve 'baba soyadı' bölümlerini boş bıraktı. Hatta bu bölümlere çizgi işareti koydu. 8 yıldır evli olan Bozkurt, "Resmi olarak baba olduğumu kanıtlayamıyorum. Rumlar Türk olduğum için çocuklarımın resmi evraklarına baba olarak beni yazmıyorlar. Bu bir zulüm" dedi.

17 yıldır Güney Kıbrıs'ta yaşayan Erkan Bozkurt (32) Pani (36) adında bir Rum ile evlendi. Rum yönetimi ise, Türk vatandaşı olduğu gerekçesiyle Bozkurt'u 6 yıldır vatandaşlığa almadığı iddia edildi. Rum eşinden çocuk sahibi olan Bozkurt, yıllardır çocuğunun babası olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

Bozkurt-Pani evliliğinden bir çocuk dünyaya geldi, Rum Kesimi makamlarına vatandaşlık başvurusunda bulundu. Bozkurt'un vatandaşlık başvurusunun çoğu kez reddedildiği, nedeninin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ileri sürüldü. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Erkan Bozkurt, "Baba olduğumu bir türlü kanıtlayamıyorum. Çocuklar benim ama Rum yönetimi, Türk olduğum için çocuklarımın kimliğine adımı yazmıyor" dedi. Bozkurt, çocuklarının kimlikleri için Rum İçişleri Bakanlığı'na başvurduğunu ancak Bakanlık, Güney Kıbrıs kimlik kartına aile bölümüne baba adını yazmadığını ifade etti.

"GÜNEY KIBRIS'IN YAPTIĞI ZULÜMDÜR"

Rum Kesimi'nin davranışlarını eleştiren Bozkurt, "Bu bize yapılan bir zulümdür" dedi. Erkan Bozkurt olayla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Uzun yıllardır bir mücadele veriyoruz. Eşim Pani'nin görüşmediği kişi kalmadı. Ama bir sonuç elde edemedik. Rumlar, beni baba olarak kabul etmedi, çocuklarımın babası olduğumu resmi evraklarda gösteremiyorum" dedi. Tek istediğinin çocuklarının babası olduğunu kanıtlamak olduğunu ifade eden Bozkurt, "Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Türküm diye çocuklarımın babası kabul edilmemem, faşist bir zihniyetin göstergesi. Türk makamlardan yardım istiyorum" diye konuştu.