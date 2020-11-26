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Güney Kıbrıs’ta Aile İçi Şiddet Rakamlarında Dramatik Artış

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Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddet rakamlarında dramatik artış yaşandığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta Aile İçi Şiddet Rakamlarında Dramatik Artış

Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddet rakamlarında dramatik artış yaşandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Adalet Bakanı Emili Yoliti’nin dün yaptığı açıklamada, Eylül ayında 84, Ekim ayında da 96 aile içi şiddet şikayeti yapıldığını ve Eylül’de 13, Ekim’de 16 kişinin bu doğrultuda tutuklandığını söylediğini yazdı.

Gazete, Rum polisinden dün yapılan açıklamada ise, bu yıl Ekim sonuna kadar 1400 kadının şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğunun kaydedildiğini belirtti.

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