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Güney Kıbrıs'ta akaryakıt ve kalorifer yakıt fiyatlarında artış

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Güney Kıbrıs'ta akaryakıt ve kalorifer yakıt fiyatlarında artış yaşandı. Kalorifer yakıtı ile ilgili verilere de yer veren gazete, kalorifer yakıtının litresinin geçen ocak ayında 0.936 Euro, bugün ise litresinin 1 Euro 391 cent olduğuna dikkati çekti.
Güney Kıbrıs'ta akaryakıt ve kalorifer yakıt fiyatlarında artış

Güney Kıbrıs’ta benzine, ocak ayından bu yana yüzde 50 zam yapıldığı belirtildi. Kıbrıs Rum basını benzin ve kalorifer yakıt fiyatlarının artışıyla ilgili haberlere yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberinde kalorifer yakıt fiyatlarının “el yaktığını”, akaryakıt fiyatlarının ise ocak ayından bu yana yüzde 50 artış gösterdiğini yazdı. Gazete, dizel fiyatlarının bir hafta içerisinde litre başına 2 cent artış gösterdiğini belirtti.

Kalorifer yakıtı ile ilgili verilere de yer veren gazete, kalorifer yakıtının litresinin geçen ocak ayında 0.936 Euro, bugün ise litresinin 1 Euro 391 cent olduğuna dikkati çekerek, on aylık sürede yüzde 50 oranında zam geldiğini yazdı.

Habere göre, bir evin kalorifer yakıt tankının bin litre doldurulması için bugün 455 Euro daha fazla ödeme yapılması gerekiyor. Kıbrıs Rum Tüketiciler Derneği, kalorifer yakıt fiyatlarının yüzde 50 artış göstermesi nedeniyle evlerin ısıtılması açısından bu kışın çok zorlu geçeceğini belirtti.

Alithia gazetesi ise ilgili haberi “Kalorifer Yakıtı Yüzde 71.6 Daha Pahalı” başlığıyla verirken tüketicilerin, kalorifer yakıtını, 2021 yılına oranla, bu yıl litre başına 58 cent daha fazla satın alacağını yazdı.

Gazete, geçen yıl ortalama fiyatın litre başı 0.815 Euro cent, bu yıl ise 1Euro 394 cent olduğunu yazarken yüzde 71.6 oranında bir artışın söz konusu olduğunu belirtti.

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