Güney Kıbrıs’ta Akaryakıtın Litre Fiyatı 2 Euro Barajını Aşıyor

Güney Kıbrıs’ta 95 oktan benzine 9, 98 oktan benzine, dizel yakıta da 6 8 Euro-cent zam geldi. Dizel yakıtın litre fiyatının 2 Euro barajını aştığı bildirildi.
Fileleftheros bugünden itibaren yürürlüğe giren zamlarla 95 oktan benzinin ortalama litre fiyatının 1 Euro 87 cent, 98 oktan benzinin 1 Euro 86 cent, dizel yakıtın 1,87 Euro ve kalorifer yakıtının 1,43 Euro’ya yükseldiğini yazdı. Benzin istasyonlarının litre başına uyguladığı fiyatın farklılık göstermesi nedeniyle kimi istasyonda akaryakıtın litresi 2 Euro’dan satılabileceği bilgisi verildi.
Gazete bugün uygulamaya giren zamdan önce 95 oktan benzinin litresi asgari 1,656 azami 1,839’a, 98 oktan benzinin asgari 1,706 azami 1,909 Euro’ya satıldığını hatırlattı.
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