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Güney Kıbrıs’ta anaokuluna giden çocuklara test yapılmasını öngören karar tepkilere yol açtı

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 Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını çerçevesinde açıklanan yeni kararlar arasında yer alan ve anaokuluna giden 4 yaş grubu çocuklara haftada bir kez hızlı test yapılmasını öngören karar velilerin tepkisine yol açtı.
Güney Kıbrıs’ta anaokuluna giden çocuklara test yapılmasını öngören karar tepkilere yol açtı

 Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını çerçevesinde açıklanan yeni kararlar arasında yer alan ve anaokuluna giden 4 yaş grubu çocuklara haftada bir kez hızlı test yapılmasını öngören karar velilerin tepkisine yol açarken, Rum Sağlık Bakanı’ndan bu konuda bir açıklama geldi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, anaokuluna giden 4 yaş grubu çocuklara haftada bir kez antijen testi yapılmasının zorunlu hale getirilmesine velilerden tepki geldiğini yazdılar.

Habere göre, Rum “Okulöncesi Eğitim Velileri Birliği” tarafından yapılan açıklamada, anaokuluna giden çocuklara haftada bir kez test yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin çocukların psikolojik durumlarını kötü yönde etkileyeceği belirtilerek, bunun yerine ailelerin çocuklarına evlerinde “self test” yapmalarına imkan sağlanması gerektiği savunuldu.

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın dün yaptığı basın açıklamasında konuya ilişkin soruları yanıtladığını ve bu kararın gerekçesini açıkladığını yazdı.

Hacipandelas, ana okul çocuklarına test yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin sebebini, ebeveynlerin pozitif olan çocuklarını okullara göndermeleri olarak açıkladı.

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