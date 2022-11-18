Güney Kıbrıs’ta anket: Hristodulidis açık ara önde

Rum Devlet Televizyonu (RİK), başkanlık seçimleri için ikinci büyük anketini kamuoyu ile paylaştı.
Seçimlerin ilk turunda, Nikos Hristodoulidis %30, Averof Neofitu %20,5 ve Andreas Mavroyiannis %17,5 oy aldı.
Ahilleas Dimitriadis %3,5, Hristos Hristou %3, Yorgos Kolokasidis %1, Konstantinos Hristofidis %1 ve Marios Iliadis %0,5 oy alıyor.
Seçimlerin ikinci turuna ilişkin senaryolarda, Nikos Hristodoulidis ile Averof Neofitu arasında bir seçim yarışı olması durumunda, Hristodoulidis %43,5 ve Averof Neofitu %24 oy alıyor.
Geçen Ekim ayında yapılan ilk ankette Nikos Hristodoulidis'in oranı %45,5 ve Averof Neofitu’nun oranı %23 idi.
Hristodoulidis - Mavroyiannis seçim senaryosunda, Nikos Hristodoulidis %46 ve Andreas Mavroyiannis %24 oy alıyor.
İlk ankette Nikos Hristodoulidis'in oranı %48, Andreas Mavroyiannis'in oranı ise %21,5 olarak çıkmıştı.
Averof Neofitu ve Andreas Mavroyiannis arasındaki bir seçim yarışması senaryosunda, Neofitu %32 ve Mavroyiannis %31,5 oy alıyor.
İlk ankette oranlar Averof Neofitu için %32,5 ve Andreas Mavroyiannis için %32 idi.
Zafer gösterisinde Nikos Hristodoulidis %46, Averof Neofitu %24 ve Andreas Mavroyiannis %11 oy aldı.
İlk ankette yüzdeler Nikos Hristodoulidis için %49, Averof Neofitu için %23 ve Andreas Mavroyiannis için %9 idi.
Araştırma Kıbrıs çapındaydı ve 3-13 Kasım tarihleri arasında Cypronetwork şirketi tarafından bin iki yüz kırk yedi kişinin katılımıyla telefon görüşmesi yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.
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