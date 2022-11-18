Güney Kıbrıs’ta anket: Hristodulidis açık ara önde

RIK’ün ekim ve kasım aylarında bin 247 kişi üzerinde yapılan ankette, bağımsız aday eski dışişleri bakanı Nikos Hristodulidis, açık ara önde gidiyor.

Rum Devlet Televizyonu (RİK), başkanlık seçimleri için ikinci büyük anketini kamuoyu ile paylaştı.

Seçimlerin ilk turunda, Nikos Hristodoulidis %30, Averof Neofitu %20,5 ve Andreas Mavroyiannis %17,5 oy aldı.

Ahilleas Dimitriadis %3,5, Hristos Hristou %3, Yorgos Kolokasidis %1, Konstantinos Hristofidis %1 ve Marios Iliadis %0,5 oy alıyor.

Seçimlerin ikinci turuna ilişkin senaryolarda, Nikos Hristodoulidis ile Averof Neofitu arasında bir seçim yarışı olması durumunda, Hristodoulidis %43,5 ve Averof Neofitu %24 oy alıyor.

Geçen Ekim ayında yapılan ilk ankette Nikos Hristodoulidis'in oranı %45,5 ve Averof Neofitu’nun oranı %23 idi.

Hristodoulidis - Mavroyiannis seçim senaryosunda, Nikos Hristodoulidis %46 ve Andreas Mavroyiannis %24 oy alıyor.

İlk ankette Nikos Hristodoulidis'in oranı %48, Andreas Mavroyiannis'in oranı ise %21,5 olarak çıkmıştı.

Averof Neofitu ve Andreas Mavroyiannis arasındaki bir seçim yarışması senaryosunda, Neofitu %32 ve Mavroyiannis %31,5 oy alıyor.

İlk ankette oranlar Averof Neofitu için %32,5 ve Andreas Mavroyiannis için %32 idi.

Zafer gösterisinde Nikos Hristodoulidis %46, Averof Neofitu %24 ve Andreas Mavroyiannis %11 oy aldı.

İlk ankette yüzdeler Nikos Hristodoulidis için %49, Averof Neofitu için %23 ve Andreas Mavroyiannis için %9 idi.

Araştırma Kıbrıs çapındaydı ve 3-13 Kasım tarihleri arasında Cypronetwork şirketi tarafından bin iki yüz kırk yedi kişinin katılımıyla telefon görüşmesi yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.