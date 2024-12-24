  • BIST 9634.71
  • Altın 2968.283
  • Dolar 35.213
  • Euro 36.6812
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Güney Kıbrıs’ta anketlere göre pahalılık en büyük sorun

» »
Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen iki ayrı anket, katılımcıların pahalılık ve mülteci sorunlarını en büyük sorunlar olarak gördüğünü ortaya koydu.
Güney Kıbrıs’ta anketlere göre pahalılık en büyük sorun

Alithia ve diğer gazeteler, “Cypronetwork” ve “Eurobarometre” anketlerinin sonuçlarına geniş yer verdiler.

Gazete, “Cypronetwork” şirketi tarafından Aralık ayında 911 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette katılımcılara “kendilerini en çok meşgul eden konuların” sorulduğunu, katılımcıların yüzde 63’ünün bu soruya “pahalılık” yanıtını verdiklerini yazdı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 45’i bu soruya “ekonomi”, yüzde 43’ü “yolsuzluk” ve yüzde 42’si ise Kıbrıs sorunu yanıtını verdiler.

Kıbrıs sorununun çözümünün ne şekilde olmasını arzu ettikleri şeklindeki bir soruya ise katılımcıların yüzde 25’i “iki toplumlu iki kesimli federasyon”, yüzde 23’ü “üniter devlet” yanıtlarını verirken “iki devletli çözüm” isteyenlerin oranı yüzde 14 ve “mevcut durumun devamını” isteyenlerin oranı ise yüzde 12 olarak kayda geçti.

Konfederasyon tercih edenlerin oranı yüzde 4’te kalırken görüş belirtmek istemeyenler ise yüzde 21 olarak kayda geçti.

-        Eurobarometre sonuçları

Gazete bir diğer haberinde ise, Ekim-Kasım 2024 tarihlerini kapsayan Eurobaromete anketine katılan Kıbrıslı Rumların, mülteci sorununu Güney Kıbrıs ve AB’nin çözmesi gereken en büyük sorunlar olarak gördüklerini dile getirdiklerini yazdı.

Haber göre, “çözülmesi gereken en önemli iki sorunun ne olduğu” konusunda iki yanıt vermeleri istenen katılımcıların cevapları arasında en popüler cevaplar “yüzde 50 ile mülteci sorunu” ve “yüzde 40’la pahalılık ve enflasyon” oldu.

Ankete katılanların yüzde 79’unun hayatlarından memnun olduklarını belirttiklerini de aktaran gazete, katılımcıların sadece yüzde 37’sinin AB’ye güven duyduğunu dile getirdiğini, bu oranın AB ülkeleri arasında sondan üçüncü sırada yer aldığını da aktardı.

Habere göre 10-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Eurobarometre anketine 501 kişi katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum polisi alarmda: Firar eden zanlı aranıyor23 Aralık 2024 Pazartesi 10:04
  • BM araçları ve UNFICYP mensupları ara bölgede kaldı22 Aralık 2024 Pazar 18:10
  • Güney’de turist gelişlerinde ve yolcu trafiğinde rekor21 Aralık 2024 Cumartesi 16:45
  • Rum Mahkemesi Aykut'un itirazlarını reddetti, savunma 13 Ocak'ta yapılacak20 Aralık 2024 Cuma 21:44
  • Alman emlakçının şartlı tahliye başvurusu yine reddedildi20 Aralık 2024 Cuma 14:43
  • Rumların yüzde 67’si ülkede devletin işleyişinden memnun değil20 Aralık 2024 Cuma 13:00
  • Rum Enerji Bakanından açıklamalar19 Aralık 2024 Perşembe 13:47
  • Güney Kıbrıs ABD askeri eğitim listesinde19 Aralık 2024 Perşembe 13:03
  • Rum Mahkemesi "mülkiyet gaspı" davasını Mart ayına erteledi19 Aralık 2024 Perşembe 09:26
  • Hristodulidis’ten Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmek için üç tarih önerisi...18 Aralık 2024 Çarşamba 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti