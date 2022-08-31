Güney Kıbrıs'ta asgari ücret 940 avro

Çalışma ve Sosyal Sigorta Bakanı Kyriakos Kousios, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Ulusal Asgarî Ücretin belirlendiğini duyurdu. Kousios yeni gelişmenin sosyal refah devleti için tarihî bir gün anlamına geldiğini vurguladı.

Ulusal Asgarî Ücret 940 avro olarak belirlendi. İstihdamın ilk altı ayı için bu tutar 885 avro olacak. Ulusal Asgarî Ücret uygulaması 1 Ocak 2023'te başlayacak. Ekonominin ve işverenlerin değişime ayak uydurabilmesi için bir geçiş dönemi öngörüldü.