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Güney Kıbrıs'ta 'aşı olun' çağrısı yapılıyor

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Güney Kıbrıs'ta Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle aşılanma çağrısı yapılıyor
Güney Kıbrıs'ta 'aşı olun' çağrısı yapılıyor

Güney Kıbrıs’ta son haftalarda Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle, Sağlık Bakanlığı’nın aşılanma çağrısı yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, bakanlığın 60 yaş üzeri kişiler ile hassas bünyeli kişilere, hatırlatma dozlarını yapmaları için SMS gönderdiğini yazdı.

Haberde, şu anda Güney Kıbrıs’taki pozitiflik oranının yüzde 5,28 olduğu ve hava koşullarının da bulaşı artırması nedeniyle kritik dönemde bulunulduğu ifade edildi.

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