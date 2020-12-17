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Güney Kıbrıs’ta Aşı Uygulaması 27 Aralık’ta Başlıyor

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Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgınına karşı aşı uygulaması, diğer AB üyesi ülkelerle eş zamanlı olarak, 27 Aralık tarihinde başlayacak.
Güney Kıbrıs’ta Aşı Uygulaması 27 Aralık’ta Başlıyor

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgınına karşı aşı uygulaması, diğer AB üyesi ülkelerle eş zamanlı olarak, 27 Aralık tarihinde başlayacak.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onayı sonrasında tüm AB ülkeleriyle eş zamanlı olarak, 27 Aralık tarihinde aşı uygulamasına başlayacaklarını açıkladı.

Yoannu açıklamasının devamında, Avrupa Konseyi Başkanı Ursula Von Der Leyen’in açıklamasını takipçileriyle paylaştı.

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