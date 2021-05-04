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Güney Kıbrıs’ta Aşılanma Sırası 30’lu Yaşlarda Olanlara Geldi

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 Güney Kıbrıs’ta Covid-19 aşısı olma sırasının 30’lu yaşlara geldiği bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta Aşılanma Sırası 30’lu Yaşlarda Olanlara Geldi

 Güney Kıbrıs’ta Covid-19 aşısı olma sırasının 30’lu yaşlara geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın ulusal aşı planına göre 30-38 yaş aralığında olan kişilerin kısa bir süre içerisinde aşılanmaya başlayacağını yazdı.

Haberde, hedefin Mayıs sonuna kadar önemli bir yüzdeliğin aşılanması olduğu; Temmuz sonuna kadar da en azından ilk doz aşısını yaptıran kişi sayısı oranının yüzde 60’tan fazla olması için çalışmaların hızla ilerlediği belirtildi.

ÖLÜM SAYISINDA REKOR KIRILDI

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta 24 saat içerisinde Covid-19 nedeniyle en fazla ölen kişi sayısının dün kayıtlara geçtiğini yazdı.

Haberde, dün açıklanan verilere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 481 yeni vakanın saptandığı; toplam ölüm sayısının 321’e, toplam vaka sayısının da 66 bin 911’e ulaştığı kaydedildi.

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