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Güney Kıbrıs'ta askeri bölük Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

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Güney Kıbrıs'ta askeri bölük Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Güney Kıbrıs'ta askeri bölük Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Güney Lefkoşa’da Athalassa bölgesinde bulunan bir askeri bölüğün Coronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edildi.

Güney Lefkoşa’da Athalassa bölgesinde bulunan bir askeri bölüğün Coronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edildi.

Rum basınında yer alan habere göre bölükte görevli bir askeri personelin izinli olduğu dönemde Yunanistan’a gitmesi ve izin dönüşü yüksek ateşle hastaneye kaldırılması üzerine, tüm bölüğün karantinaya alındığı belirtildi. Yarın yapılacak testler sonucu olayın netleşeceği öğrenildi.

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