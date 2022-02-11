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Güney Kıbrıs’ta askerler rahiplere silah eğitimi verdi

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Skandal görüntüler, salı günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin güneydoğusundaki Protaras bölgesinde çekildi.
Güney Kıbrıs’ta askerler rahiplere silah eğitimi verdi

Skandal görüntüler, salı günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin güneydoğusundaki Protaras bölgesinde çekildi. Kendisini ‘Konstantia ve Mağusa metropoliti' olarak niteleyen Vasilios ve beraberindeki din adamları, bölgedeki askeri birliği ziyaret etti.

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Ziyaret sırasında rahiplere Rum Milli Muhafız Ordusu'na bağlı askerler tarafından silah eğitimi verildi.

 

Rahipler arasında en iyi atış yapanlar da ödüllendirildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler Güney Kıbrıs basınının bile tepkisini çekti.

 

Bunun üzerine kilise açıklama yaparak “her zaman iyi ilişkiler kurdukları ordudan aldıkları davet üzerine atış poligonuna gittiklerini, söz konusu faaliyetin de askeri değil eğlence amaçlı düzenlendiğini” öne sürdü.

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Rahipler, komutanlar tarafından ağırlandı. HK-11, G3- A3 tüfeklerin yanı sıra tabancalarla da atış yaptı.

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