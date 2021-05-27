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Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca Aşısı Sadece 50 Yaş Üstü Kişilere Yapılacak

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Güney Kıbrıs’ta, Korona virüs salgınıyla mücadelede kullanılan aşılardan biri olan AstraZeneca aşısının sadece 50 yaş üstü kişilere yapılması kararı alındı.
Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca Aşısı Sadece 50 Yaş Üstü Kişilere Yapılacak

Güney Kıbrıs’ta, Korona virüs salgınıyla mücadelede kullanılan aşılardan biri olan AstraZeneca aşısının sadece 50 yaş üstü kişilere yapılması kararı alındı.


Alithia ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ta uygulanan aşılar ve aşılama programına ilişkin görüşünü talep ettiği Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu’nun dün AstraZeneca aşısının 50 yaş üstü kişilere yapılmasını önerdiğini yazdı.


Gazete, kurulun bu önerisinin akabinde açıklamada bulunan Rum Sağlık Bakanlığı’nın, kurulun görüşünün benimsendiğini ve AstraZeneca aşılarının 50 yaş üzeri kişilere uygulanması yoluna gideceğini duyurduğunu aktardı.


Habere göre, 50 yaş altı kişiler ise “mRNA” aşıları olarak bilinen Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarını olacak.


Öte yandan, ilk dozu AstraZeneca aşısı olan kişilerin, ilk doz sonrasında ciddi bir tromboz/trombositopeni sendromu semptomu göstermemeleri kaydıyla ikinci dozu da olabilecekleri ifade edildi.


RMMO’YA KATILACAKLARA PFİZER AŞISI
Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, ortaöğrenimde eğitim gören ve özellikle bu yaz askere gidecek öğrencilerin Pfizer aşısıyla aşılanmalarının öngörüldüğünü yazdı.


Gazete, bu yaz Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) katılarak askerlik yapacak öğrencilerin Pfizer aşısı olmalarının öngörüldüğü belirtilerek, planlamanın tamamlanabilmesi için bu kişilerin başvuruda bulunmalarının istendiğini aktardı.

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