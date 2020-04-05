Güney Kıbrıs’ta Baf ve Arafip’de toplu testler sürüyor

Güney Kıbrıs’ta dün akşamüzeri yapılan açıklamada, 30 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 426’ya ulaştığı duyuruldu.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün kesinleşen koronavirüs vakalarının sayısının önceki güne nazaran daha düşük çıkması ve ölüm gerçekleşmemesinin olumlu bir gelişme olduğu yorumunda bulunarak, dün açıklanan 30 yeni vakayla toplam sayının 426’ya yükseldiğini yazdılar.

Gazete, yeni vakalardan 13’ünün yerel bulaş, 3’ünün Araddipu (Aradip) bölgesinden, 1 kişinin de seyahat yoluyla kapanlar olduklarını belirtirken 13 kişinin ise virüsü nasıl aldığının araştırılmakta olduğunu bildirdi.

Toplam 426 pozitif vakadan tedavi gören 33 kişinin taburcu edildiği vurgulanan haberde, Baf ve Aradip (Larnaka) bölgelerinde planlanan örnek alım işlemlerinin ise dün devam ettiği belirtildi.

Gazete, her iki bölgede başlatılan testlerde toplam bin kişiden örnek alınarak test yapılmasının planlandığını ve dün 186 test gerçekleştirildiğini belirtirken randevu sistemiyle çağırılan kişilerin çağrıya uyarak test yaptırma oranlarının ise yüzde 62 olduğunu aktardı.

Güney Kıbrıs’taki koronavirüs salgınının gidişatının ne olacağının netleşmesi açısından önümüzdeki haftanın kritik olduğu değerlendirmesinde bulunuluyor.

Öte yandan Kathimerini gazetesi, “Solunum Cihazları ve Maskeler Kazananı Belirliyor” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, koronavirüsle mücadelenin en büyük iki silahının solunum cihazları ve maskeler olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs sağlık sisteminin şu anda 120 solunum cihazına sahip olduğunu yazdı.

İSRAİL’DEN SOLUNUM CİHAZI KONUSUNDA “SES YOK”

Gazete, özel sektörün bağışlarıyla 39 tane solunum cihazının daha alınacağını belirtirken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in İsrail’den sözünü aldığı solunum cihazları konusunda ise İsrail’den hiçbir ses çıkmadığı yorumunda bulundu.

Habere göre Anastasiadis, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’le 27 Mart’ta yaptığı telefon görüşmesinde 50 adet solunum cihazının gönderileceği sözünü almış ancak bir gelişme olmaması üzerine Anastasiadis bu talebini bu kez de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya iletmişti.

Gazete, Netanyahu’nun da Anastasiadis’e solunum cihazı taahhüdünü yinelediğini ancak o günden beridir İsrail’den hiçbir ses çıkmadığını vurguladı.

Gazete ayrıca, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, koronavirüs salgınını sınırlandırmada, halkı maske takmaya teşvik ederek başarılı olan Güney Kore, Singapur ve Çek Cumhuriyeti’ni örnek alarak tüm Güney Kıbrıs halkına yetecek miktarda maskeyi 3 milyon Euro karşılığında Çin’den sipariş verdiğini belirtti.