Güney Kıbrıs’ta başkanlık seçimi anketine göre Nikos Hristodulidis önde

Güney Kıbrıs’ta, 2023 yılının Şubat ayında yapılacak olan başkanlık seçimleriyle ilgili olarak “Metron Analysis” tarafından “Omega channel” hesabına bir anket gerçekleştirildiği belirtili.

Alithia gazetesi “DİSİ’liler Geri Dönüyor” başlıklı haberinde, DİSİ partisinin başkanlık seçimlerindeki adayı ve parti başkanı Averof Neofitu’nun parti içindeki çıtayı yükselttiğini ve Neofitu’nun adaylığını destekleyen DİSİ’li seçmenlerin oranının yüzde 48’den yüzde 57’ye yükseldiğini belirtti.

Önümüzdeki Pazar günü seçim olsa kimse oy verirdiniz sorusuna, ankete katılanların yüzde 32’sinin Hristodulidis, yüzde 19’unun Neofitu, yüzde 18’inin ise Mavroyannis yanıtını verdiğini yazan gazete, başkanlık seçimlerinde DİKO, EDEK, DİPA ve Theoharus’un desteklediği aday olan Rum Dışişleri eski bakanı, DİSİ partisi eski üyesi Nikos Hristodulidis’in ankette birinci sırada kalmasına rağmen, Hristodulidis’in DİSİ seçmenleri arasında sahip olduğu oranlarda azalma olduğunu ve bunun yüzde 42’iden yüzde 32’ye düştüğünü ifade etti.

Gazete, aynı soruya verilen yanıtta, şirket tarafından gerçekleştirilen son ankete göre Neofitu’nun bir birim yükseliş göstererek yüzde 19’a yükseldiğini, AKEL destekli Andreas Mavroyannis’in ise 3 birim yükselişle yüzde 18’e çıktığını ekledi.