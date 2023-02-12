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Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri 2. turu gerçekleşti... İşte ilk sonuçlar...

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Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri 2. turu gerçekleşti... İşte ilk sonuçlar...
Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri 2. turu gerçekleşti... İşte ilk sonuçlar...

Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri 2. turu gerçekleşti... İşte ilk sonuçlar...

Sandıklar saat 18:00'de kapandı...

 

Saat 18'de sandık çıkış anketleri yayınlandı...

Seçmenlerin %67,7'si saat 17:00'ye kadar oy kullandı.

Bu sayı, geçen Pazar günü aynı tarihte düzenlenen ilk turdan yüzde 0,1 daha yüksekti.

Lefkoşa'da halkın toplam yüzde 69,2'si oy kullanmaya gelirken, Baf'ta yüzde 70,4 ile biraz daha yüksekti.

Limasol'da, kayıtlı kişilerin yüzde 64,8'i, Gazimağusa'da 67,9 ve Larnaka'da 68 oy kullandı.

Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 60,4 olarak gerçekleşti.

Londra'daki Yüksek Komisyon ve Kıbrıs Toplum Merkezi'nde ve Manchester, Birmingham, Glasgow, Leeds ve Bristol'deki Rum Ortodoks kiliselerinde toplam 3.628 seçmen oy kullanmak için kayıt yaptırdı.

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Nikos Christodoulidis, Genel Seçim Komiseri seçim sürecinin sona erdiğini ilan eder etmez, öğleden sonra saat 18:00'de ANT1 tarafından sunulan Çıkış Anketini yeni Cumhurbaşkanı için gösteriyor.

Çıkış Anketine göre, Nikos Christodoulidis %53,8 (%51,9 - %55,6) alırken, Andreas Mavroyannis %46,2 (%44,4 - %48,1) aldı.

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