Güney Kıbrıs’ta başkanlık seçimlerinin 2. turu yarın yapılıyor

Güney Kıbrıs’ta yarın yapılacak ikinci tur seçimde, ülkeyi 5 yıl yönetecek başkan seçilecek.

Seçimde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL destekli bağımsız aday Stavros Malas yarışacak.

İlk turda Anastasiadis yüzde 35.50, AKEL destekli bağımsız başkan adayı Stavros Malas yüzde 30.25 oy almıştı.

Malas ile Anastasiadis’in, birinci turda başarısız olan partilerde aradığı açık desteği bulamamasından dolayı seçimin ikinci turunun kaderini boykotçuların sandığa gidip gitmemesinin belirlemesi bekleniyor.

Güney Kıbrıs’ta geçen hafta yapılan birinci tur seçimlerinde 550 bin 876 seçmenin yüzde 28.6’sı sandığa gitmemişti.

Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 07.00’de başlayacak.

Lefkoşa’da 410, Limasol’da 305, Larnaka’da 181, Baf’ta 134, “Mağusa”da 54 ve yurt dışında 38 seçim merkezinin kurulacağı seçimlerde, Lefkoşa’da 213 bin 33, Limasol’da 152 bin 115, Larnaka’da 92 bin 795, Baf’ta 49 bin 765 ve “Mağusa”da 31 bin 485 seçmenin oy hakkı var.

Nikos Anastasiadis, Limasol’da “Latinio Lisesi’nde”, Malas ise Lefkoşa’daki bir okulda oyunu verecek.

Oy verme işlemi, 12.00 – 13.00 arasında verilecek bir saatlik aranın ardından saat 18.00’de sona erecek. Seçim sonuçlarının, sandıkların kapacağı 18.00’den bir buçuk saat sonra, 19.30 sıralarında belli olması bekleniyor.

Seçimi kazanan aday için, gecenin ilerleyen saatlerinde Lefkoşa’daki Tasos Papadopulos Özgürlük Stadyumu’nda tören düzenlenecek.