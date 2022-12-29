Güney Kıbrıs’ta başkanlık yarışı: Hristodulos Protopapas adaylığından geri çekildi

Güney Kıbrıs’ta Şubat ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde aday olduğunu duyuran Hristodulos Protopapas’ın adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Haravgi gazetesi, Hristodulos Protopapas’ın, “Politis” radyo kanalına yaptığı açıklamada, seçilme olasılığının düşük olması nedeniyle adaylıktan çekildiğini belirttiğini yazdı.
Habere göre Protopapas, siyasetten çekilmediğini dile getirirken yeni bir siyasi hareket için hazırlık yaptığını da ifade etti.
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