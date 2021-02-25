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Güney Kıbrıs’ta Bazı Kısıtlamalar Kaldırıldı

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Güney Kıbrıs’ta Korona virüsüyle mücadele kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalardan bazıları 1 Mart Pazartesi tarihinden itibaren kaldırıldı.
Güney Kıbrıs’ta Bazı Kısıtlamalar Kaldırıldı

Güney Kıbrıs’ta Korona virüsüyle mücadele kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalardan bazıları 1 Mart Pazartesi tarihinden itibaren kaldırıldı.

Rum haber kaynakları, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun bugün düzenlediği basın toplantısında, Korona virüsle mücadele çerçevesinde uygulanan bazı kısıtlamaların, eğitim, kültürel faaliyetler ve kişilerin psikolojik yorgunluklarını rahatlatmaya yoğunlaşan kısımlarında bir dizi gevşemeye gidildiğini duyurduğunu yazdılar.

Habere göre, Rum Sağlık Bakanı Yoannu düzenlediği basın açıklamasında, 1 Mart Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, lise birinci ve ikinci sınıfların yüz yüze eğitim görmeye başlayacaklarını, öğretmen-öğrenci şeklinde baş başa olacak özel derslerin yapılabileceğini, sanat galerilerinin, spor salonlarının, dans okullarının ve diğer kapalı spor salonlarının, belirlenen kriterlere uyulması kaydıyla hizmet verebileceklerini ifade etti.

Yoannu ayrıca, kişilerin doğa yürüyüşü yapmalarına uygulanan kısıtlamanın da kaldırıldığını belirtirken, 8 Mart itibarıyla ortaokulların, 16 Mart itibarıyla ise restoran, kafe vb yerlerin açılmasının öngörüldüğünü de duyurdu.

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