Güney Kıbrıs’ta beklenti düşük

Beşli Konferans çerçevesinde çalışma gruplarının Mont Pelerin’deki görüşmeleri ve tarafların açıklamaları Rum basınında geniş yer aldı.

Güney Kıbrıs’ta konferansla ilgili beklentilerin düşük olduğu yönünde yayınlara yer veren Rum basını, ortak bir çalışma belgesi ortaya çıkarılması amacıyla tarafların “Güvenlik”le ilgili soruları ortaya konulduğu dünkü çalışmanın ardından bugün de bu soruların cevaplanması beklendiğini yazdı.

Fileleftheros “Beklentiler Alçak İrtifada… Mont Pelerin’de Sorular ve Cevaplar İle Güvenlik Üzerinde Çalışılıyor… Erdoğan’ın Danışmanından Savaş Çığlıkları” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, 5 çalışma grubunun ortaya çıkarmaya çalıştığı çalışma belgesinin, 12 Ocak’taki oluşumuyla toplanacak Kıbrıs konferansının bileti olacağını yazdı.

Habere göre, BM’nin ev sahipliğinde yapılan ve AB’nin de gözlemci statüsüyle katıldığı Mont Pelerin’deki görüşmelerde çalışma grupları müzakere yapmıyor; tarafların güvenlik başlığına dair tezlerinin ortaya konacağı bir çalışma belgesi oluşturulmaya çalışılıyor.

İlk toplantıdan edinilen ilk izlenimin, tarafların tezleri değişmediğinden, özellikle garantiler ve askerler konusunda müdahillerin görüşleri arasında uçurum bulunduğu yönünde olduğundan, konferansın “biletine” ulaşılmasının zor olacağı yorumu yapıldı.

Gazeteye göre, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty ile dün bir görüşme gerçekleştiren Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Rum çalışma grubunun Mont Pelerin’de ortak görüşmeler dışında İngiliz ve Yunan heyetleriyle ikili görüşmeler yaptığını söyledi.

Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin Yunan hükümeti ile tam bir koordinasyon içerisinde olduğuna dikkat çekerek, “Yapılacak görüşmeden, ‘Güvenlik ve Garantiler’ başlığına ilişkin çok somut sorulara verilecek cevaplara bağlı olarak Kıbrıs için siyasi düzeyde ve sonuçlanması açısından olumlu perspektifleri bulunan bir konferansa olanak tanıyacak altyapıyı içeren bir belgenin ortaya çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Alithia “Siyasi Konferansın Arka Planını Şekillendiriyorlar” başlıklı haberinde, çalışma gruplarının dünkü görüşmelerinde Kıbrıs’ta bir federal devletin güvenliğine ilişkin muhtemel soruları ortaya koyduklarını yazdı.

HRİSTODULİDİS’E GÖRE ÇOK AÇIKLAMA YAPILIYOR

Habere göre, Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını yorumlarken şunları söyledi:

“Çok açıklama yapılıyor, Sayın Erdoğan ve Sayın Akıncı tarafından neredeyse her gün Kıbrıs sorununun yönleriyle ilgili açıklamalar yapılıyor. Artık müzakere masasındayız ve hepimiz ciddiyet içerisinde olmalıyız. Anlaşılacağı gibi müzakerelerin nasıl ilerleyeceği açıklamalara bağlı değil.

Dolayısıyla, sonucu belirleyecek olan açıklamalar değil. Artık hepimiz, Türk heyetinin karşısında müzakere etmek için aynı masadayız. Bu müzakere, daha çok prosedürün nasıl ilerleyeceğini belirleyecek.”

Hristodulidis, prosedürün geleceğinin büyük ölçüde Cuma günü mü belli olacağı yönündeki soruyu yanıtında, “İlla öyle değil. Teknokratlar düzeyindeki bir görüşme prosedürün bütününü belirleyemez. BM Genel Sekreteri’nin önerisi üzerine kurulan, kendine has rolü ve önemi olan bir çalışma grubudur ancak takdir edersiniz ki önemli kararların siyasi düzeyde alınması gerekir” dedi.

Hristodulidis, siyasi düzeye geçilip geçilemeyeceğinin çalışma gruplarının görüşmelerinde varılacak noktaya bağlı olup olmadığına ilişkin soruya “Hayır, hedef, siyasi düzeydeki konferansın yapılmasıdır. Teknokrat heyetleri ne prosedürün geleceği, ne de görüşmenin özüyle ilgili karar alabilir. Hedef, siyasi düzeydeki görüşmenin yapılmasıdır. Şu anda bir tarih yoktur. Sonuçları da görmeyi bekliyoruz. Sonuçları görelim ve ona göre karar verelim” cevabını verdi.

Rum Sözcü Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görev süresi yarın sona erecek ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile dünkü görüşmesi haricinde, bu hafta sonuna kadar diğer Avrupalı yetkililerle de telefon görüşmeleri yapacağını; bunun yanında Avrupa Konseyi toplantısında konuşma yapmak üzere Strazburg’a da gideceğini söyledi. Anastasiadis’in Strazburg’ta Parlamenterler Meclisi ve Avrupa Konseyi üyelerine Kıbrıs sorununa dair “bilgi verme” fırsatı bulacağını kaydeden Hristodulidis, Rum liderin katılacağı üye devletleri toplantısında Kıbrıs sorununun gündemde olacağını belirtti.

Gazete “Aleksis Çipras: Başkan Anastasiadis İle Yakın Temas” başlıklı haberinde ise Yunanistan Başbakanı Çipras’ın dün Yunan meclisinde yaptığı konuşmaya yer verdi. Habere göre Cipras, Cenevre konferansının teknik ve diplomatik düzeyde devam ettiğini, Yunan hükümetinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yakın iletişim içerisinde olduğunu söyledi.

“BÜYÜK DİPLOMATİK BAŞARI”

Habere göre, “Yunanistan, müzakerelerde, kendi tezlerinden ödün vermeden yapıcı bir rol oynuyor” diyen Çipras “Ufukta hemen çözüm görünmese de önemli gelişmeler oluyor. Anlaşmazlıklar varlığını korusa da ilk kez haritalar teati edildi. Garantiler ve güvenlik konuları ilk kez gündeme alındı, bu büyük bir diplomatik başarıdır” ifadelerini kullandı.

Politis “Cevap Bekleyen Onlarca Soru… Teknik Komiteler Mont Pelerin’de İşe Başladı… Değerlendirme Üç Günün Sonunda” başlıklı manşet haberinde, çalışma gruplarının dünkü ilk toplantısının iç ve dış güvenlik, asker, garantilerin gerekli olup olmadığına dair onlarca sorunun masaya konulmasıyla başladığını yazdı.

Taraflardan her birinin kendi sorularını masaya koyarken, karşı tarafın da bu sorulara cevap vermesi gerektiğini belirten gazete, çalışma gruplarının çalışmalarının 3 günün sonunda değerlendirileceğini, siyasi düzeydeki konferansın yapılması için zeminin oluşup oluşmadığının da bu değerlendirmede ortaya çıkacağını kaydetti.

MASADA ONLARCA SORU. DEĞERLENDİRME CUMAYA

Gazete, ilk günün, tarafların niyetleri açısından herhangi bir işaret vermediğine işaret ederek, özetle şu detaylara yer verdi:

“Masaya onlarca soru ve Kıbrıs’taki iki tarafın endişeleri konuldu. Yalnız Kıbrıs Rum tarafının beraberinde götürdüğü soru sayısı 20’ye ulaşıyor. Görüşmede bütün tarafların soru ve endişeleri ile her bir tarafın çözüm sonrasında Kıbrıs’ın dış güvenliği ve iki toplumun ilişkilerinin tabi olduğu iç güvenlik konularındaki önerileri kaydedilecek.”

Gazete, Çipras’ın açıklamasını “Çipras’tan Yunan Meclisi’ne Kıbrıs Sorunuyla İlgili Mesaj… Diplomatik Başarı” başlığıyla aktardı.

Simerini manşet haberine “Mont Pelerin’de Tezleri Kaydediyorlar… Teknik Gruplar Dün İlk Görüşmelerini Yaptı… Hedef, Ortak Çalışma Belgesi Oluşturmak” başlığını attı.

Rum Sözcü’nün dünkü açıklamasını “Mont Pelerin’e Dönüş… Hükümet, Teknik Düzey’deki Görüşmeler İçin Somut Bir Tarih Yok” başlığıyla aktarırken, Mont Pelerin’deki görüşmelere katılan heyetlerdeki isimlere de yer verdi.

RUM VE YUNAN ÇALIŞMA GRUPLARI

Habere göre, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in başkanlığındaki Rum heyette Tumazos Çelebis, Yarbay Neofitos Pahulidis, akademisyen Aris Konstantinidis, diplomat Pandelis Pandelidis ve Mavroyannis’in heyetinden, adları belirtilmeyen iki diplomat yer alıyor. Yunan heyetinde Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Dimitris Paraskevopulos, Prof. Dr. Hristos Rozakis, Prof. Dr. Petros Liakuma, Dışişleri Bakanlığı Diplokatik Büro Müdürü Tasia Athanasiu, Hristos Avraam ve Vangelis Kalpadakis isimli diplomatlar ile uzman Efthimios Papastavridis yer alıyor.

Haravgi haberi “Mont Pelerin’de Hedef Ortak Belge Hazırlanması… İngiliz ve Yunan Heyetleri İle Ayrı Görüşmeler” başlığını kullandı.

Gazeteler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlarından Yiğit Bulut’un açıklamalarını da çeşitli başlıklarla okurlarına aktardı.

Fileleftheros, Akıncı’nın açıklamalarını “Garantiler Olmadan Çözüm Yok” ve “Haritayı Reddediyor, Dönüşümlü Başkanlıkta Israr Ediyor” başlıkları altında aktardı. Gazete, Yiğit Bulut’un açıklamasını geniş ölçekte ve “Kıbrıs’tan Ancak Kan İle Giderler… Erdoğan’ın, Akıncı’yı Da Eleştiren Danışmanından Kışkırtıcı Beyanat” başlığıyla verdi.

Alithia “Mustafa Akıncı: 2/1 Oranla Dönüşümlü Başkanlık Şart… Erdoğan’ın Danışmanı: Kıbrıs’a Shengen Vizesi İle Girmeyeceğiz” başlığını attı.

Politis “Türkler Kıbrıs’a Vize İle Mi Gidecek?... Akıncı’nın Açıklamaları Vesilesiyle Erdoğan’ın Danışmanından Milliyetçi Tebliğ” başlığını kullandı.

Simerini “Kıbrıs’ı Ancak Kan İle Alırsınız…Erdoğan’ın Danışmanı Yiğit Bulut’tan Türk Şovenizmi Hezeyanı” başlığını attı.