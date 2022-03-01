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Güney Kıbrıs’ta Bin 986 Yeni Vaka 1 Can Kaybı!

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Güney Kıbrıs’ta Bin 986 Yeni Vaka 1 Can Kaybı!
Güney Kıbrıs’ta Bin 986 Yeni Vaka 1 Can Kaybı!

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 102 bin 159 Koronavirüs testi yapıldı, 1986 yeni vaka tespit edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Rum Sağlık Bakanlığı, hastanelerde tedavi gören 146 hastadan 31’inin durumunun ağır olduğunu da duyurdu.

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