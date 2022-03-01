Güney Kıbrıs’ta Bin 986 Yeni Vaka 1 Can Kaybı!

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 102 bin 159 Koronavirüs testi yapıldı, 1986 yeni vaka tespit edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi.
Rum Sağlık Bakanlığı, hastanelerde tedavi gören 146 hastadan 31’inin durumunun ağır olduğunu da duyurdu.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 102 bin 159 Koronavirüs testi yapıldı, 1986 yeni vaka tespit edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi.
Rum Sağlık Bakanlığı, hastanelerde tedavi gören 146 hastadan 31’inin durumunun ağır olduğunu da duyurdu.
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