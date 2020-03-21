Güney Kıbrıs'ta bir günde 800 test yapıldı, KKTC'de rakam bilinmiyor

Kıbrıs Cumhuriyeti, dün toplamda 800 kişiye test uyguladı. KKTC'de kaç test yapıldığı bilinmiyor…

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı dün gün boyunca toplam 800 test yapıldığını ve bu testlerin 8’inin pozitif çıktığını duyurdu. Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti gibi nüfusu Kıbrıs’tan çok daha fazla olan ülkelerde çok sayıda pozitif vaka görülmesine rağmen, yaklaşık olarak eşit sayıda “şüpheli” vakanın araştırıldığını belirtti.

Öte yandan Kıbrıs’ın kuzeyinde neler olduğuna dair Sağlık Bakanlığı bilgi vermemeye devam ediyor. Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan yurttaşlar, virüs salgını ülkede baş gösterdiği günden beri kaç kişiye test uygulandığını bilmiyor.

Dün yapılan açıklamada 3 vakanın son testlerinin negatif çıktığı ve artık koronavirüsü taşımadığı ifade edilmesine rağmen, salgınla ilgili son durum hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Sağlık Bakanlığı’nın açıklmasına göre şu anda Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam 33 pozitif vaka bulunuyor. Bu vakaların 3 tanesi iyileşti.