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Güney Kıbrıs’ta bir haftada 13 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

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Güney Kıbrıs’ta bir haftada 13 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Güney Kıbrıs’ta bir haftada 13 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Güney Kıbrıs’ta, 15-21 Temmuz tarihleri arasında koronavirüs kaynaklı 13 ölümün yaşandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, toplam 111 bin 67 test neticesinde 10 bin 152 yeni vakanın belirlendiğini duyurdu.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 556 bin 48’e, ölü sayısının ise 1099’a yükseldiği de ifade edilirken, pozitiflik oranı ise yüzde 9.14 olarak verildi.

Güneyde koronavirüs nedeniyle hastanede yatan 104 kişiden 11’nin durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.

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