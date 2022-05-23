Güney Kıbrıs'ta bir yılda gıdada %12,3 artış

“AB’de bir yıl içinde ortalama fiyat artışı %8,9’ken en büyük artış Kıbrıs'ta kaydedildi” alt başlıklı haberde, kalıcı hale gelen pazardaki hassasiyetinin, tarım ürünleri ve gıda fiyatları ile Avrupa Birliği'nin resmi verileri aracılığıyla da kayıt altına alındığı ve Kıbrıs’ın tablonun ilk sıralarında olduğu belirtildi. Haberin detayında, temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarında her açıdan görüldüğü gibi, herhangi bir gerileme belirtisi olmadığı; Avrupa Birliği’nin resmi verilerine göre, Kıbrıs'ta bir yıl içinde sürekli artan gıda fiyatlarında %12,3 artış yaşandığı aktarılırken, Avrupa Birliği'ndeki ortalama artışın ise %8,9'a ulaştığı vurgulandı.

Gıda ve diğer ürünlerin fiyatları, Avrupa Birliği'nde %8,1'lik genel endeksle birlikte her ay arttığı, Kıbrıs'ta ise bu artışın AB ortalamasından %0,5 daha yüksek olduğu belirtilirken, Kıbrıs'ta bir diğer önemli artışın da et ürünlerinde gözlemlendiği ve endeksin AB'deki ortalama artış oranı olan %9,1'lik artışa kıyasla %11,4 arttığı vurgulandı. Haberde ayrıca, bu artışların, dünya tahıl, petrol ve elektrik fiyatlarındaki istikrarlı artışlarla bağlantısız olmadığı ve Ukrayna krizinden sonra hammadde fiyatlarındaki artışın enerji ve nakliye maliyetlerindeki büyük artışla nedeniyle bugüne kadar geldiği hatırlatıldı.

Haberde son olarak, son bir yıl içinde arpa fiyatının %89,7, mısır fiyatının %59,2, makarnalık buğday fiyatının %63,2 ve buğday fiyatının %78,3 arttığı, bununla birlikte, hem Avrupa Birliği'nde hem de Kıbrıs'ta enflasyonun dişlerini gösterdiği bir zamanda, hükümetin önümüzdeki Cuma günü Bakanlar Kurulu toplantısında, krizi ele almak ve yaşam kalitesini artırmak için ek önlemleri onaylaması beklendiği belirtildi.