  • BIST 2.353,49
  • Altın 947.743
  • Dolar 15.8168
  • Euro 16.8566
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAç Olmadığımız Halde Neden Yemek İsteriz?

Güney Kıbrıs'ta bir yılda gıdada %12,3 artış

» »
Güney Kıbrıs'ta bir yılda gıdada %12,3 artış
Güney Kıbrıs'ta bir yılda gıdada %12,3 artış

“AB’de bir yıl içinde ortalama fiyat artışı %8,9’ken en büyük artış Kıbrıs'ta kaydedildi” alt başlıklı haberde, kalıcı hale gelen pazardaki hassasiyetinin, tarım ürünleri ve gıda fiyatları ile Avrupa Birliği'nin resmi verileri aracılığıyla da kayıt altına alındığı ve Kıbrıs’ın tablonun ilk sıralarında olduğu belirtildi. Haberin detayında, temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarında her açıdan görüldüğü gibi, herhangi bir gerileme belirtisi olmadığı; Avrupa Birliği’nin resmi verilerine göre, Kıbrıs'ta bir yıl içinde sürekli artan gıda fiyatlarında %12,3 artış yaşandığı aktarılırken, Avrupa Birliği'ndeki ortalama artışın ise %8,9'a ulaştığı vurgulandı.

Gıda ve diğer ürünlerin fiyatları, Avrupa Birliği'nde %8,1'lik genel endeksle birlikte her ay arttığı, Kıbrıs'ta ise bu artışın AB ortalamasından %0,5 daha yüksek olduğu belirtilirken, Kıbrıs'ta bir diğer önemli artışın da et ürünlerinde gözlemlendiği ve endeksin AB'deki ortalama artış oranı olan %9,1'lik artışa kıyasla %11,4 arttığı vurgulandı. Haberde ayrıca, bu artışların, dünya tahıl, petrol ve elektrik fiyatlarındaki istikrarlı artışlarla bağlantısız olmadığı ve Ukrayna krizinden sonra hammadde fiyatlarındaki artışın enerji ve nakliye maliyetlerindeki büyük artışla nedeniyle bugüne kadar geldiği hatırlatıldı.

Haberde son olarak, son bir yıl içinde arpa fiyatının %89,7, mısır fiyatının %59,2, makarnalık buğday fiyatının %63,2 ve buğday fiyatının %78,3 arttığı, bununla birlikte, hem Avrupa Birliği'nde hem de Kıbrıs'ta enflasyonun dişlerini gösterdiği bir zamanda, hükümetin önümüzdeki Cuma günü Bakanlar Kurulu toplantısında, krizi ele almak ve yaşam kalitesini artırmak için ek önlemleri onaylaması beklendiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızılyürek, Shireen Abu Akleh cinayetini Komisyonun gündemine taşıdı!23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:52
  • Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis: “Kıbrıs sorunu çözülmezse bizi karşılarında bulacaklar” 22 Mayıs 2022 Pazar 15:05
  • BM Barış Gücü sözcüsü: Maraş konusundaki tutumumuz değişmedi22 Mayıs 2022 Pazar 14:59
  • Anastasiadis Pazartesi günü Charles Michel başkanlığındaki telekonferans toplantısına katılacak22 Mayıs 2022 Pazar 14:58
  • Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası Maraş'daki provokasyonlardan endişeli22 Mayıs 2022 Pazar 14:57
  • Kasoulidis: Kapalı Maraş bölgesi Güven Yaratıcı Önlemler tartışılırsa kurtarılabilir22 Mayıs 2022 Pazar 14:55
  • Kraliçe Elizabeth Güney Lefkoşa’da protesto edilecek20 Mayıs 2022 Cuma 18:45
  • Kapalı Maraş için nezdinde girişim20 Mayıs 2022 Cuma 12:27
  • Güney'de ortalık karışık...20 Mayıs 2022 Cuma 12:19
  • Güney Kıbrıs merkezli dolandırıcılık yapıldı20 Mayıs 2022 Cuma 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti