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Güney Kıbrıs’ta birçok ürün soğuktan zarar gördü

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Güney Kıbrıs’ta birçok ürün soğuktan zarar gördü
Güney Kıbrıs’ta birçok ürün soğuktan zarar gördü

Güney Kıbrıs’ta sabah saatlerinde yaşanan don olayının birçok bölgede ekili ürünlere büyük zarar verdiği belirtildi.

Özellikle “Mağusa” bölgesinde ekili patateslerde ve sebzelerde büyük zarar oluştuğunu yazan Politis gazetesi, çiftçilerin aldığı önlemlere rağmen sabah erken saatlerde yaşanan don olayının sebze ve patates mahsullerinde bazı durumlarda yüzde 100’e ulaşan büyük zarara yol açtığını kaydetti.

Gazete, “Kokkinohorio” köyündeki mahsullerde büyük zarar meydana geldiğini de ekledi.

“Mağusa’dan” Baf’a kadar birçok çiftçinin ve özellikle de patates üreticilerinin ürünlerinin büyük bölümünü kaybettiklerinden korktuğunu da yazan Fileleftheros gazetesi, çiftçilerin zarar gerçek boyutunun birkaç gün içerisinde ortaya çıkacağını düşündüklerini iletti.

Tarım Bakanlığı’ndan ekiplerin meydana gelen zararları değerlendirdiğini de yazan gazete, bakanlığın, mahsullerin mümkün olan en iyi şekilde korunması için çiftçilerle temas içinde olduğunu belirtti.

Haravgi gazetesi de haberinde, Baf bölgesindeki muz yetiştiricilerinin soğuk hava yüzünden büyük bir problemle karşı karşıya olduklarını ve Baf köylerindeki tarlalarda soğuk yüzünden muz tarlalarında zarar meydana geldiğini ekledi.

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