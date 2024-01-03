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Güney Kıbrıs'ta BM Özel temsilcisi atanması hareketliliği

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Güney Kıbrıs'ta BM Özel temsilcisi atanması hareketliliği yaşanıyor. Maria Angela Holguin Cuellar’ın resmi atama duyurusuna ilişkin haberler Rum basınında yayınlandı.
Güney Kıbrıs'ta BM Özel temsilcisi atanması hareketliliği

Haravgi gazetesi, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kişisel temsilcisi olarak atanması beklenen Maria Angela Holguin Cuellar’ın atanmasının, Ocak ayı içerisinde veya sonunda resmi olarak gerçekleşmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete ayrıca, Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin de Ocak ayı sonunda BM Güvenlik Konseyi tarafından uzatılmasının öngörüldüğünü aktardı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Ocak ayının ikinci haftasında New York’ta Güvenlik Konseyi’ni ve UNFICYP’e stratejik ve askeri katkıda bulunan ülkeleri bilgilendireceğini de vurgulayan gazete, Stewart’ın ayrıca, resmi olarak atanmasının duyurulmasından sonra Cuellar’la da görüşme talebinde bulunacağını belirtti.

Gazete, UNFICYP’in görev süresinin 2023 yılından başlayarak, daha önceki senelerin aksine yılda bir kez uzatılmakta olduğunu da hatırlattı.

RUM HÜKÜMETİ ATANMA ZAMANINI “BİLMİYOR”

Gazete haberinin devamında ise, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün yaptığı iki farklı açıklamanın, hükümetin, kişisel temsilcinin atanma zamanını bilmediğini ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre Letimbiotis dünkü ilk açıklamasında, Cuellar’ın ne zaman atanacağı konusundaki bir soruya; “daha önce yaptıkları açıklamanın geçerli olduğunu ve atanmanın yakında olacağını” söyleyerek yanıt verirken, Kıbrıs Radyo Televizyon Kurumu'na (RİK) yaptığı ikinci bir açıklamada ise, “atanma açıklamasının bugün (dün) bile yapılma ihtimali olduğunu” savundu.

ULUSAL KONSEY 8 OCAK’TA TOPLANIYOR

Letimbiotis dünkü açıklamasında ayrıca, Rum Ulusal Konseyi’nin 8 Ocak Pazartesi toplanacağını da ifade etti.

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