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Güney Kıbrıs’ta Bu Yıl 56 Çocuk Pornosu Vakası

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Güney Kıbrıs’ta bu yılın başından Mart ayına kadar 56 çocuk pornosu vakasının kayıtlara geçtiği ve olayın endişe verici boyutlara ulaştığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta Bu Yıl 56 Çocuk Pornosu Vakası

Güney Kıbrıs’ta bu yılın başından Mart ayına kadar 56 çocuk pornosu vakasının kayıtlara geçtiği ve olayın endişe verici boyutlara ulaştığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 2020 yılında ise toplam 190 çocuk pornosu vakasının kaydedildiğini ve son 24 saat içerisinde de, 20 ve 36 yaşındaki iki kişinin, çocuk pornosundan tutuklandığını yazdı.

Gazete, 4 yıldır Baf’ta ikamet eden ve yabancı uyruklu olan 36 yaşındaki şahsın arşivinde 600 adet çocuk pornosu içerikli dosya bulunduğunu kaydetti.

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