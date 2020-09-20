Güney Kıbrıs'ta bugün 10 vaka

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saate yapılan 2 bin 164 test sonucunda 10 yeni covid-19 pozitif vakası daha tespit edildi
Yeni vakalardan 3’ünün mevcut vakaların temaslısı olduğu, 2 vakanın yurtdışından gelen kişilere yapılan testlerden tesit edildiği ve 5 vakanın ise rastgele testler neticesinde tespit edildiği öğrenildi.
Güney Kıbrıs’ta yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 1600’e yükseldi.
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