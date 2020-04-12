Güney Kıbrıs'ta bugün 17 Pozitif Koronavirüs Vakası

Güney Kıbrıs'ta bugün 17 vaka belirlendi. 82 yaşındaki 1 kadın öldü. Toplam ölü sayısı 11, toplam vaka sayı 633 oldu.
Güney Kıbrıs’ta dün koronavirüs yüzünden bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, yeni vakalarla ilgili açıklamaların her gün saat 18.00’de yapıldığını ve ölen kişinin saat 20.00 sularında hayatını kaybettiğini, bu nedenle de dün açıklanan rakamlarda yer almadığını yazdı.
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