Güney Kıbrıs'ta bugün 349 yeni vaka,4 ölüm

Güney Kıbrıs'ta bugün 349 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlerin yaşları 85, 86, 89 ve 96 olarak açıklandı.
Güneydeki toplam ölüm sayısı 105 olurken, vaka sayısı 15 bin 450'ye ulaştı.
Güney Kıbrıs'ta bugün 349 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlerin yaşları 85, 86, 89 ve 96 olarak açıklandı.
Güneydeki toplam ölüm sayısı 105 olurken, vaka sayısı 15 bin 450'ye ulaştı.
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