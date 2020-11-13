Güney Kıbrıs’ta, bugün Covid-19'dan 3.ölüm

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, koroanvirüs nedeniyle bugün bir kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.
Güney Kıbrıs’ta, bugün, Covid-19 kaynaklı üçüncü can kaybının da yaşandığı belirtildi.
Virüse yenik düşen 72 yaşındaki erkek şahsın, Lefkoşa Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği ifade edildi.
Güney’de bu hafta içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 11’e ulaşmış oldu
Güney Kıbrıs’ta böylelikle nihai ölüm nedeni Kovid-19 olanların sayısı toplamda 37’ye yükseldi.
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