  • BIST 1.286
  • Altın 468,409
  • Dolar 7,6843
  • Euro 9,0804
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1150 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Güney Kıbrıs’ta, bugün Covid-19'dan 3.ölüm

» »
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, koroanvirüs nedeniyle bugün bir kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.
Güney Kıbrıs’ta, bugün Covid-19'dan 3.ölüm

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, koroanvirüs nedeniyle bugün bir kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güney Kıbrıs’ta, bugün, Covid-19 kaynaklı üçüncü can kaybının da yaşandığı belirtildi.

Virüse yenik düşen 72 yaşındaki erkek şahsın, Lefkoşa Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği ifade edildi.

Güney’de bu hafta içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 11’e ulaşmış oldu

Güney Kıbrıs’ta böylelikle nihai ölüm nedeni Kovid-19 olanların sayısı toplamda 37’ye yükseldi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Partileri Demokrasi ve İrade Yürüyüş'ünü Değerlendirdi12 Kasım 2020 Perşembe 11:29
  • Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi Saray’da Toplandı11 Kasım 2020 Çarşamba 18:35
  • Güney Kıbrıs'ta son 48 saate koronavirüs kaynaklı 6 ölüm11 Kasım 2020 Çarşamba 18:11
  • Rum Yönetimi Erdoğan’ın Kapalı Maraş Ziyareti Konusunda BM Ve AB’den Yardım İstedi11 Kasım 2020 Çarşamba 16:36
  • Google Eski Ceo’suna Kıbrıs Vatandaşı Oldu11 Kasım 2020 Çarşamba 15:50
  • Demokrasi Ve İrade Yürüyüşü Rum Basınında11 Kasım 2020 Çarşamba 14:10
  • Vatandaş Ne Hükümetten, Ne De Muhaleffeten Memnun11 Kasım 2020 Çarşamba 13:50
  • Trodos’taki “Hayaletli Otel” Yıllar Sonra Alıcı Buldu11 Kasım 2020 Çarşamba 13:17
  • ‘Demokrasi ve İrade Yürüyüşü’ Rum basınında11 Kasım 2020 Çarşamba 12:30
  • EOKA Büstüne Saldırı11 Kasım 2020 Çarşamba 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti