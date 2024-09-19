Güney Kıbrıs'ta Çalıntı Kamyon Olayı: KKTC Kaçakçıları Şüphesi

Rum polisinin Güney Kıbrıs'ın Aradip bölgesindeki bir şirketten çalınan 35 bin euro değerindeki iki kamyonla ilgili olarak yürüttüğü soruşturma, KKTC'deki kaçakçılarla yasa dışı alım satım bağlantıları olduğuna dair şüphelere yol açtı. Fileleftheros gazetesi, bu olayın son aylarda Larnaka bölgesinde yaşanan ikinci benzer vaka olduğunu belirtti.

5 Eylül'de Aradip Polis Karakolu'na yapılan şikâyette, iki kamyonun Aradip'te bir inşaat malzemeleri nakliyat şirketinin depolarının bulunduğu çitle çevrili alandan çalındığı bildirildi. Üç gün sonra, polis çalıntı kamyonları Larnaka’ya bağlı Goşşi (Üçşehitler) ormanlık alanında buldu.

Kapalı devre kamera görüntülerini analiz eden polis, 12 Eylül’de 42 yaşındaki bir şahsı tutukladı. Ayrıca, olaya karıştığı belirtilen 41 ve 38 yaşlarındaki iki kişi daha tutuklandı. Ancak, tutuklanan kişilerin, olayla ilgili sorgulamalar tamamlanana ve dava dosyalanana kadar serbest bırakıldığı ifade edildi.