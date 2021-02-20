Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler dikkat!

Başbakan Ersan Saner, Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilerin nasıl Güney Kıbrıs’a gidip-geleceğine ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Ersan Saner, Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilerin nasıl Güney Kıbrıs’a gidip-geleceğine ilişkin açıklama yaptı.

Alınan karara göre Kuzey Kıbrıs’ta ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney’de ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler, son 7 gün içerisinde yapılmış negatif test sonuçlarını yetkililere göstermesi halinde karantina uygulaması olmaksızın bir günlüğüne kuzeye veya güneye geçiş yapabilecek.

Öte yandan, Güney Kıbrıs’ta okuyan öğrencilerin, okullarında ‘online’ eğitim olmadığı okul tarafından belgelenmesi durumunda, Güney’deki eğitimlerine yüz yüze devam edebilmesi için sınırlar arası geçiş yapabilmesi kararı alındı.