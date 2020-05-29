Güney kıbrıs’ta çalışan işçiler: “ileri adım atılmaması halinde her türlü demokratik hakkımızı kullanacağız”

Güney Kıbrıs’ta çalışan bir grup işçi yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında kendileriyle ilgili adım atılmaması halinde her türlü demokratik haklarını kullanacaklarını açıkladı.

Güney Kıbrıs’ta çalışan bir grup işçi yazılı açıklama yaparak, hükümetten beklentilerini ve taleplerini dile getirdi.

Açıklamada, hem Güney’de, hem de Kuzey’de çalışanların Mayıs ayının başından beridir işlerine döndüğünü ve sıkıntılarını yavaş da olsa aşmaya başladıkları, fakat Kuzey’de yaşayan ve Güney’de çalışan kişiler olarak kendilerinin hala işlerine dönemedikleri belirtildi. “Kimimiz işinden de atıldı veya atılmak üzeredir ve sıkıntılarımızı aşamıyoruz” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Biz Güney Emekçileri olarak Bakanlar Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı’ndan, Kıbrıs Cumhuriyeti gibi bizlere tarih verilmesini ve kesin kararlar alınmasını ve bir an önce ne yapılacağının netleştirilmesini bekliyoruz. Haziran ayı başında yapmayı planladığımız büyük bir eylemimiz vardı ve iki hükümetin de bizler için girişimlerde bulunduğu için askıya almıştık. Fakat görünen odur ki KKTC Hükümeti kesin kararlar almayarak bizleri oyalamaya ve zamana yayma yoluna gitmektedir. Bizlerin acilen işlerimize dönmemiz şarttır.

29 Mayıs’ta bakanlar kurulu toplantısında bu konuda ileri adım atılmaması halinde her türlü demokratik hakkımızı kullanacağımızı ve çalışma hakkımızı bizlere vermeyenlerden hesap sormak için ailelerimizle birlikte sesimizi duymanız için daha yakınınıza geleceğimizi biliniz.”